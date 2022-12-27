Будапешт, 27 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Власти Венгрии считают, что введение в 2022 году потолка цен на продукты питания полностью себя оправдало. Об этом 27 декабря заявил министр сельскохозяйственного развития Венгрии Иштван Надь в интервью издания «Вилаггаздошаг».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Правительство считает эту меру оправданной даже несмотря на небольшой дефицит сахара.

По словам министра, правительство ограничило цены на отдельные товары, когда произошел их резкий рост (вплоть до 40%), ставший серьезной социально-экономической проблемой для Венгрии.

«У нас не было пространства для маневра с НДС», — пояснил глава министерства сельского хозяйства Венгрии, добавив, что мера помогла защитить семьи и пенсионеров от роста цен, вызванного санкциями.

Кроме того, министр отметил, что власти следят за рынком и дефицита товаров возникнуть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители обошёлся экономике страны в €10 млрд.