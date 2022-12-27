Рим, 27 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласила главу киевского режима посетить Рим. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Италии.

Vox España Джорджа Мелони

Как отметили в пресс-службе, в ходе телефонного разговора Мелони выразила Киеву полную поддержку не только в военном, но и в политическом, экономическом и гуманитарном планах, а также пообещала в будущем помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры страны.

Также премьер-министр Италии подтвердила свое намерение посетить Киев в первые месяцы грядущего 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщал, что ожидает от Италии скорого решения вопроса о поставках систем противовоздушной обороны.