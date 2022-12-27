Донецк, 27 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ в эти предпраздничные дни так же, как и все остальные жители России и мира, готовятся к Новому году. В местах расположения подразделений бойцов Центрального военного округа украшают блиндажи гирляндами, установили обязательный новогодний атрибут — ёлку.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Настроение — праздничное, настрой — боевой», — отметили в пресс-службе Минобороны, разместившей видеокадры подготовки к Новому году.

Порадовали бойцов на передовых позициях своим выступлением и поздравлением гости — артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Дед Мороз и Снегурочка вручили участникам спецоперации подарки и показали праздничный концерт.