Краснодар, 27 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Краснодаре состоялась пресс-конференция атамана Всероссийского казачьего общества, депутата Государственной думы РФ Николая Долуды. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) рассказал о состоянии дел в 12 войсковых и двух окружных казачьих обществах, об обязательных условиях их успешного развития, о вертикали управления и первостепенных задачах, которые поставил перед казачеством России президент страны в Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанский казак

Представителей журналистского сообщества более 10 ведущих печатных и электронных СМИ Краснодарского края, а также региональных представительств федеральных информагентств интересовали вопросы участия российского казачества в специальной военной операции, процесс интеграции казачьих объединений ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В частности, характеризуя степень в спецоперации казаков различных войсковых казачьих обществ, всероссийский атаман обратил внимание на активную подготовку и убытие в зону боевых действий казаков Кубанского, Терского, Оренбургского, Черноморского войсковых казачьих обществ, Всевеликого войска Донского.

«Более 15 тысяч казаков в составе тринадцати добровольческих отрядов принимают участие в боевых действиях на Донбассе, — отметил Николай Долуда. — В их числе казаки Забайкальского казачьего войска, которые сформировали свой добровольческий отряд имени Петра Бекетова. Также готовятся выдвинуться в ближайшее время еще 150 забайкальцев. В ближайшее время планируется сформировать еще два новых добровольческих казачьих отряда».

Судьба казачества присоединенных к России четырех территорий, подчеркнул всероссийский атаман, будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков. «Казаки сами будут принимать решение о форме организуемых объединений — войск это будет или отделы, часть которых войдет во Всевеликое войско Донское, а часть — в Черноморское казачье войско. Для меня важно, что казаки Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по доброй воле хотят войти в состав Всероссийского казачьего общества. Безусловно, это усилит единение казаков России и укрепит наши ряды», — сказал Николай Долуда.

Также Долуда остановился на итогах депутатской работы в качестве заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей. Он сообщил, что на сегодняшний день проведено 11 приемов граждан, пять из которых прошли в очном формате в Краснодаре, Ейске и Тихорецке. «Выслушано около 70 граждан и каждому оказана помощь в вопросах, касающихся здравоохранения, образования, вопросов ЖКХ, проведения специальной военной операции и других социально значимых сфер», — отметил Николай Долуда.

Кроме того, более 80 избирателей приняли участие в приемах граждан по личным вопросам в режиме видео-конференц-связи, а также направляли свои обращения на электронную почту Государственной думы РФ, приемной в Краснодаре, общественной приемной партии «Единая Россия» и в социальные сети.

Открытый диалог депутата Николая Долуды ведется с гражданами в социальных сетях и мессенджерах. »У меня на сегодняшний день более 6500 подписчиков. Это граждане, которым небезразлична судьба России, которые имеют активную гражданскую позицию и дают предложения в части законодательной инициативы со стороны народа. Многие из их предложений рассматривались и обсуждались в работе комитетов Государственной думы по направлениям деятельности. Это касается проблемных вопросов в сфере образования, здравоохранения, спорта, строительства, вопросы защиты прав инвалидов и многие другие вопросы патриотической направленности», — заявил он.

Существенными для казаков и всех добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, стало принятие поправок в закон «О ветеранах». Теперь статус ветерана боевых действий присваивается лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе проведения специальной военной операции. Принятые в закон поправки дают право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванных по контракту. Это значит, что добровольцы и члены их семей могут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.