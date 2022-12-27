Москва, 27 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Рауль Арашуков, которого суд приговорил к пожизненному заключению за организацию убийств, будет обязан выплатить Газпрому свыше 4,4 миллиарда рублей. Взыскать эту сумму с бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» 27 декабря постановил Московский городской суд.

Gazprom.ru Рауль Арашуков

«Взыскать с Арашукова Рауля Турбиевича 4 миллиона 400 тысяч в пользу ОАО «Газпром межрегионгаз Черкесск», ― цитирует РИА Новости решение по исковому заявлению, которое огласила судья Елена Гученкова.

Кроме того, с осуждённого будет взыскано более 740 млн рублей в счёт компенсации «Газпром Ставрополь», 3 млрд 234 млн рублей в пользу «Межрегионгаз Ставрополь», 472 млн рублей в пользу ОАО «Газпром Пятигорск».

Также по решению суда с Рауля Арашукова будет взыскано 9 млн рублей, а с его сына Рауфа Арашукова 10 миллионов в пользу потерпевших родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Московский городской суд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному сроку заключения за организацию двух убийств.

Арашуков-старший также был признан виновным в хищении газа на сумму в размере свыше 4,4 млрд рублей.