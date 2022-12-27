Ясиноватая, ДНР, 27 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Боевики киевского режима обстреляли Ясиноватую из РСЗО, сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Отмечается, что обстрел, зафиксированный 27 декабря в 19:00 мск по направлению н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая, был совершен из реактивных систем залпового огня. Всего по указанному направлению было выпущено 10 ракет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщалось об обстреле четырех населенных пунктов в ДНР из реактивных систем залпового огня разного калибра.