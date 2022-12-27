Тирасполь, 27 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «сепаратизм» и создание «антиконституционных органов», что вызывает беспокойство в Тирасполе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«По мнению экспертов, данный законопроект направлен в первую очередь против Приднестровья», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что планы молдавских властей бороться с «сепаратизмом» обсудили члены комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета ПМР. Депутаты опасаются, что это нововведение отразится на жизни приднестровцев.

«Мы рассчитываем, что благоразумность восторжествует, молдавские парламентарии взвешено подойдут к рассмотрению этого закона, и он не будет принят во втором чтении, чтобы выстраивать дружеские отношения с Приднестровьем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты также обсудили меры, которые следует принять для защиты приднестровцев, если закон против «сепаратизма» всё-таки примут.

Напомним, в Молдавии не признают независимость Приднестровья, считая, что там должно действовать молдавское законодательство. При этом приднестровцы, чтобы выехать в другую страну, вынуждены выезжать в Молдавию. В Кишинёве уже начали практиковать дополнительные досмотры чиновников из ПМР.