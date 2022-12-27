Москва, 27 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В расписании поездов на Рижском направления Московской железной дороги и МЦД-2 в сторону Нахабино во второй половине дня 27 декабря произошли сбои. Причиной стало травмирование человека электропоездом, сообщили в пресс-службе МЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл в 14:37 на станции Опалиха. По предварительным данным, получивший травмы человек нарушил правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Для помощи пострадавшему вызваны специалисты. В связи с этим в настоящее время в пути задерживаются поезда Рижского направления и МЦД-2 в сторону Нахабино», — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшему оказывается помощь. Движение поездов сначала было организовано по реверсивной схеме, а к 17:23 полностью восстановлено в направлении Нахабино. Пришлось отменить несколько электричек, другие направлялись по укороченному маршруту до Тушинской.