Москва, 27 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Пробки в Москве вечером 27 декабря достигли 10 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

По данным сервиса, наибольшие трудности наблюдаются в центре города, на Садовом кольце, а также на севере и северо-востоке Москвы. Серьезные затруднения также наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных. Отмечается, что автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке.

Кроме того, отдельные трудности есть и на МКАД.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно сервису «Яндекса», аномальные пробки возникли в Петербурге, дорожная ситуация оценивается в 9 баллов.