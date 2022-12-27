Киев, 27 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что в правительстве Италии рассматривают варианты предоставления Украине новой партии вооружения и военной техники, в том числе и систем противовоздушной обороны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В распространенном 27 декабря сообщении Зеленский поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за предоставленную итальянским правительством военную помощь, а также выразил надежду о скором решении вопроса о дополнительной поставке средств противовоздушной обороны.

Ранее Италия приняла специальный декрет, предусматривающий варианты военной помощи киевскому режиму в 2023 году. Стоит отметить, что на данный момент, по подсчетам газеты Corriere della Sera, Италия отправила Киеву оружие на сумму до полумиллиарда евро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в США намерены поставить Украине системы управления артиллерии (IFATDS).