Москва, 27 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России подписал президент страны Владимир Путин 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стало известно, что Россия вводит запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые прописывают в контрактах потолок цен. Указ президента будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Кроме того, российский лидер запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены. Однако поставки нефти могут быть возможны на основании специального решения президента.

Минэнерго будет вести мониторинг за соблюдением указа президента об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда президент Российской Федерации Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на введенный потолок цен на российскую нефть.