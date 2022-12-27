Белград, 27 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Армия и полиция Сербии находятся в полной боевой готовности, что говорит о решимости Белграда защищать свой народ в Косове и Метохии в случае нападения. Об этом 27 декабря заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Влада на Република Северна Македонија Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

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Она отметила, что премьер-министр Косова Альбин Курти в этом году совершил «ряд возмутительных провокаций и односторонних действий» против сербов. По словам Брнабич, единственное, чего он хочет, ― это «чтобы сербов не было» в крае.

«Ситуация в Косове с каждым днём становится всё более серьёзной, напряжённость усиливается. Курти начал угрожать человеческими жертвами, насильственным разбором баррикад», ― подчеркнула глава сербского правительства.

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Она также выразила надежду на то, что международные партнёры Сербии будут достаточно разумными, чтобы «не позволить этому случиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косове вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. 10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.

Власти Сербии считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в Белграде.