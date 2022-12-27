София, 27 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии 27 декабря вызвало посла России в Софии Элеонору Митрофанову в связи с тем, что в РФ объявили в розыск журналиста издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Марина Александрова ИА REGNUM Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества

По данным журналистов, посла пригласили в министерство в первый рабочий день после праздников. Рождественские праздники в Болгарии заканчиваются 28 декабря.

В России Грозева накануне обвинили в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Он после этого в соцсети Twitter сообщил, что не понимает, почему это произошло.

Напомним, в июле ФСБ России обвинила Грозева в соучастии в попытке угона российских самолётов, которую пыталась организовать украинская разведка.