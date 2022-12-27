Чебоксары, 27 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В 2022 году жилищные условия улучшили 34 многодетные семьи столицы Чувашии. В канун Нового года ключи от новой квартиры получили пять чебоксарских многодетных семей. Поздравил новосёлов глава администрации города Чебоксары Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gcheb. cap.ru В Чебоксарах многодетные семьи получили новые квартиры

Эти многодетные семьи будут жить в доме № 5 по ул. Сергея Бутякова в микрорайоне «Солнечный». В числе счастливых новосёлов — семья Григорьевых. Регина Павловна и Владислав Алексеевич воспитали шестерых детей, работают в строительной отрасли. Их дети — Никита, Ксения, Ульяна, Мария, Михаил – учатся в школе, занимаются танцами, имеют много разных хобби. Старшая, Анастасия, уже самостоятельная, окончила кулинарный техникум и работает. Большая семья в полном составе в первый раз переступила порог своей просторной квартиры.

«Мы строим дома для многодетных семей, чтобы дети жили в счастливом будущем», — подчеркнул глава столичной администрации Денис Спирин.

Он отметил, что последние четыре года очередь на получение жилья многодетными семьями двигалась очень медленно. Переломить ситуацию удалось благодаря указу главы Чувашии Олега Николаева о повышении социального благополучия многодетных семей. В 2022 году 12 многодетным семьям города Чебоксары предоставлены жилые помещения, 22 семьи получили жилищные сертификаты на покупку жилья.

Администрация города Чебоксары приняла на себя обязательства по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. Многодетным семьям, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляются жилые помещения по договору социального найма за счет средств республиканского бюджета Чувашии.

На обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в 2022 году из республиканского бюджета выделено 52,9 млн рублей.

«Не скрою, отрадно быть сопричастным к подобному событию, приятно видеть счастливые глаза и лица обладателей новых квартир, которые не скрывали свои эмоции. Поздравляю горожан с этим удивительным и радостным событием. От всей души желаю, чтобы в их семье всегда царил мир, покой и достаток!» — написал о событии в соцсетях Денис Спирин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград заявил, что правительство страны в долгу перед многодетными семьями.