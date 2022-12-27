Донецк, 27 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня. Об этом 27 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По информации источника, киевские боевики в 15:10 и 16:50 выпустили 5 снарядов калибра 122 мм и 4 снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой, в 16:40 и 17:05 — 7 снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 17:05 — 4 снаряда калибра 152 мм по Горловке и в 18:00 — 5 снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому.

Как передавал ИА REGNUM, ранее мэр города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщал об одном погибшем в результате обстрела Старомлиновки в ДНР со стороны ВСУ.