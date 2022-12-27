Тула, 27 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Во время пожара в частном доме в Туле погибли мать и двое детей, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

В ведомстве пояснили, что отец и ещё двое детей спаслись.

Сообщается, что возгорание произошло 27 декабря в доме на Одоевском шоссе, в котором проживает семья из шести человек. В результате пожара погибли две девочки, одной — год, второй — семь лет и их мать.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Сотрудники полиции помогают спасательным службам в ликвидации пожара.

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