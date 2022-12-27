При пожаре в Туле погибли мать и двое детей
В Туле при пожаре погибли мать и двое детей
Тула, 27 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Во время пожара в частном доме в Туле погибли мать и двое детей, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
В ведомстве пояснили, что отец и ещё двое детей спаслись.
Сообщается, что возгорание произошло 27 декабря в доме на Одоевском шоссе, в котором проживает семья из шести человек. В результате пожара погибли две девочки, одной — год, второй — семь лет и их мать.
На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Сотрудники полиции помогают спасательным службам в ликвидации пожара.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нальчике произошел пожар в здании спортзала автодорожного колледжа по улице Мальбахова.
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