Москва, 27 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Кремль сообщит, когда президент Российской Федерации Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на введенный потолок цен на российскую нефть. Об этом 27 декабря заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы сообщим», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, будет ли такой указ подписан 27 декабря.

Ранее Владимир Путин заявил журналистам о намерении 26–27 декабря подписать указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть.

Как передавало ИА REGNUM, в исследовании французской деловой газеты Les Echos говорится, что даже незначительное снижение добычи нефти Россией может отрицательно сказаться на мировых ценах на нефть, а стоимость энергоресурса может резко возрасти.

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