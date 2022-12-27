Баку, 27 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Баку в переговорах с Ереваном в первую очередь стремится, чтобы они были результативными, а вопрос выбора площадки или формата не так важен. Об этом 27 декабря заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 27 декабря на пресс-конференции по итогам работы министерства в уходящем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Платформа для переговоров, хотя и важна, но для нас не является приоритетным вопросом», — сказал Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан готов на переговоры с Арменией в двухстороннем формате, а также трёхстороннем или на других условиях. Однако для Баку неприемлемо участие сторон, которые показали, что не являются нейтральными и непредвзятыми в отношении к участникам переговоров.

«Естественно, такие платформы и участники для нас неприемлемы», — подчеркнул министр.

Напомним, в декабре 2022 года в Брюсселе были назначены переговоры лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Алиев в ноябре заявил, что не будет участвовать в этой встрече, так как там планируется присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, который критиковал Баку и «обвинил нас в том, чего мы не совершали».