Берлин, 27 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24 27 декабря заявила, что ФРГ считает невозможным нормальные взаимоотношения с Российской Федерацией в условиях проведения специальной военной операции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала Бербок.

Также министр внешнеполитического ведомства добавила, что ФРГ «будет постепенно ужесточать санкции против России», пока не будет разрешен конфликт на Украине.

Ранее Анналена Бербок отметила, что ФРГ делает все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и вступления в Европейский союз.

Также глава МИД ФРГ отметила, что проблема электроснабжения Германии должны быть решена путем реализации проекта по постепенному переходу на выработку электроэнергии из возобновляемых источников.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не предоставлять Украине немецкие танки.