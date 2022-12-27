Женева, Швейцария, 27 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. ООН призвала Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора путем диалога. Об этом 27 декабря сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем аккаунте в Twitter.

Mil.ru Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

В сообщении говорится, что Армению и Азербайджан призывают решить все вопросы путем диалога, обеспечить свободное и безопасное передвижение, защитить права человека и избежать неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что главный вопрос, который армянская сторона хотела бы обсудить в ближайшее время с Россией, — это проблема Лачинского коридора.

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