Киев, 27 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В настоящее время ни в одной области Украины не слышны сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса для оповещения граждан.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Воздушная тревога

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Воздушная тревога по всей территории страны была отменена вечером 27 декабря два часа спустя после её объявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря воздушная тревога была в шести областях Украины, а во второй половине дня ― по всей стране.