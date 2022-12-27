Воздушная тревога отменена на всей территории Украины
Во всех областях Украины отменена воздушная тревога
Киев, 27 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В настоящее время ни в одной области Украины не слышны сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса для оповещения граждан.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Воздушная тревога
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Воздушная тревога по всей территории страны была отменена вечером 27 декабря два часа спустя после её объявления.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря воздушная тревога была в шести областях Украины, а во второй половине дня ― по всей стране.