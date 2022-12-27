Багдад, 27 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на севере Ирака, 27 декабря произошёл пожар. Об этом сообщает интернет-портал Shafaq News.

skeeze Пожар

По данным журналистов, инцидент произошёл районе Махмур провинции Эрбиль. Причина пожара не называется.

Стоит отметить, что в Эрбиле проживают курды. По региону периодически наносят ракетные удары. В мае 2022 года там из-за обстрела также был пожар на НПЗ.

Власти Ирака обвиняют в обстрелах Иран.