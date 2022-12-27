Бывший советник главы Пентагона назвал потери ВСУ в боях под Артемовском
Бахмут, ДНР, 27 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военных в попытках удержать Артемовск. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они пытаются удержать место, которые называется Бахмут (украинское название Артемовска). Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — сказал Макгрегор.
Также экс-советник главы Пентагона добавил, что в связи с потерей многих опытных бойцов ВСУ вынуждены отправлять на боевые позиции новобранцев, не прошедших и месяца боевой подготовки.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявлял, что ВСУ мобилизуют подростков 13-15 лет из-за потери 150 тысяч военных.