Бахмут, ДНР, 27 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военных в попытках удержать Артемовск. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Они пытаются удержать место, которые называется Бахмут (украинское название Артемовска). Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — сказал Макгрегор.

Также экс-советник главы Пентагона добавил, что в связи с потерей многих опытных бойцов ВСУ вынуждены отправлять на боевые позиции новобранцев, не прошедших и месяца боевой подготовки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявлял, что ВСУ мобилизуют подростков 13-15 лет из-за потери 150 тысяч военных.