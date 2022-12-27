Москва, 27 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий министрам, губернаторам и чиновникам и служащим ЦБ принимать подарки стоимостью выше 10 тыс. рублей в виде изделий народны промыслов, внесли в Госдуму сенатор Павел Тараканов и депутат палаты парламента Николай Брыкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Владимир Андрушкевич . Хохлома. 1974

Предлагается разрешить лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России изделия народного промысла, стоимость которых превышает 10 тыс. рублей.

Ранее было внесено изменение, предусматривающее снижение стоимости обычного подарка до 3 тыс. рублей с ранее установленных законом пяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Учитывая, что уровень накопленной инфляции с 2008 года по июнь 2022 года составил около 190% произошел существенный рост стоимости расходных материалов и оплаты труда производителей изделий народных художественных промыслов, что в свою очередь привело к росту стоимости изделий, приводят аргументы авторы инициативы.

В этой связи они считают актуальной индексацию предельного значения стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тыс. рублей, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Относительно низкая материальная стоимость и высокая художественная ценность изделий традиционного народного промысла практически исключают коррупционные риски, отмечают парламентарии.

Совет Федерации на одном из первых заседаний 2023 года обсудит ситуацию с региональными брендами. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила подготовить «предметный список» и назвать регионы, которые до сих пор не зарегистрировали свои бренды.

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