Красногорск, 27 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов не будут наказаны после столкновения на этапе Кубка России в Красногорске. Об этом журналистам 27 декабря сообщил представитель жюри Федерации лыжных гонок России.

Дейнека Александр Александрович. Лыжники. 1950

Жюри Кубка России решило, что вины спортсменов в инциденте нет.

«Это обоюдный рейс-инцидент», — пояснил представитель жюри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лыжник Сергей Устюгов отреагировал на своё столкновение с Александром Большуновым в полуфинале Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Устюгов заявил, что между спортсменами нет никакого конфликта.