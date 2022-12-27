Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Участники общественной «Команды 47», объединяющей активистов Ленинградской области, собрали почти 500 килограмм новогодних подарков для добровольцев и мобилизованных участников специальной военной операции. Они доставили подарки на итоговую встречу общественников с губернатором Ленинградской области в здание администрации региона.

lenobl.ru Подарки для участников СВО, собранные активистами Ленобласти

«На подведение итогов Года Команды 47 приехали больше 250 активистов движения со всех уголков области. Они привезли подарки, которые, в преддверии Нового года, хотят передать бойцам в зону СВО: сладости и конфеты, игрушки, теплые вещи, палатки, спальные мешки», — сообщили 27 декабря в пресс-службе областного правительства.

«Минувший год нас сплотил. Я верю, что то добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим — это добро обязательно вернется к вам и в ваши семьи. Мира всем, здоровья и благополучия. Еще раз спасибо вам за активную работу», — поблагодарил активистов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.