Кишинёв, 27 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Молдавским оппозиционным партиям нужно объединяться, чтобы вместе противостоять «беззакониям», которые устраивают президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом 27 декабря заявил ТАСС экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Сейчас не время вспоминать прошлые обиды. У оппозиции должна быть только одна задача — отставка власти, которая ведет страну к катастрофе», — сказал Додон.

Он считает, что оппозиция только объединившись сможет через масштабные протесты добиться досрочных выборов в стране. По мнению экс-президента, большинство жителей в регионах считают, что действующая власть обманула ожидания граждан на выборах и нужно её менять.

«Люди считают, что досрочные выборы позволят исправить ошибку, когда многие избиратели поверили обещаниям Санду и её партии», — добавил бывший молдавский лидер.

Напомним, ранее Додон неоднократно призывал к объединению сил оппозиции, заявляя, что любая новая власть будет лучше той, что есть в настоящее время. Тем не менее Партия социалистов не поддержала протесты партии «Шор» в Кишинёве. Вместо этого социалисты стали проводить протесты в регионах.