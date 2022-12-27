Берлин, 27 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок оценила пусть Украины к вступлению в Европейский союз (ЕС).

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«<…> Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами Евросоюза, тем самым прокладывая путь к вступлению», — заявила Бербок в интервью телеканалу Digi 24 27 декабря.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, руководство Евросоюза должно поддержать Киев в процессе изменения национального законодательства.

Стоит напомнить, что 23 июня главы стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе пришли к соглашению и одобрили предоставлению Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в объединение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Monde рассказал о последствиях вступления Украины в Североатлантический альянс.