Мадрид, 27 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Третий пакет антикризисных мер одобрило правительство Испании. Об этом 27 декабря сообщает газета El Economista.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

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Как заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, речь идёт о более 10 миллиардах евро, которые будут направлены на финансовую защиту граждан страны в условиях кризиса. Эти средства будут выделены в дополнение к 35 миллиардам евро, одобренных ранее. В общей сложности для «защиты среднего класса и рабочих перед лицом роста стоимости жизни, энергии и продуктов питания» власти направят 45 миллиардов евро.

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В числе нововведений ― отмена всеобщей надбавки на топливо в размере 20 центов за литр топлива, отмена НДС на продукты питания первой необходимости и введение чека в размере €200 для более чем 4,2 млн семей с доходом менее €27 тыс. в год для компенсации роста цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года инфляция в Испании составила 9,8%. Это самый высокий показатель с мая 1985 года: в феврале 2022 года этот показатель составлял 7,6%.