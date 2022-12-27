Дераа, Сирия, 27 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Сирии при нападении боевиков погиб полицейский, ещё двое пострадали, сообщает 27 декабря радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Инцидент произошел в сирийской провинции Дераа, на трассе, ведущей в деревню Джиза.

По сообщению радиостанции, полицейский погиб, попав в устроенную боевиками засаду. Целью боевиков был глава местной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, американская военная база, которая находится в районе Эль-Меядин на востоке Сирии, была атакована ракетами.

Читайте также: На востоке Сирии ракетами обстреляли военную базу США