Полицейский погиб при нападении боевиков в Сирии
Sham FM: полицейский погиб при нападении боевиков в Сирии
Дераа, Сирия, 27 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Сирии при нападении боевиков погиб полицейский, ещё двое пострадали, сообщает 27 декабря радиостанция Sham FM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
Инцидент произошел в сирийской провинции Дераа, на трассе, ведущей в деревню Джиза.
По сообщению радиостанции, полицейский погиб, попав в устроенную боевиками засаду. Целью боевиков был глава местной администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, американская военная база, которая находится в районе Эль-Меядин на востоке Сирии, была атакована ракетами.
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