Белград, 27 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Евросоюз проявил неспособность добиваться результатов в переговорах по ситуации в Косове, а бездействие Запада провоцирует агрессию Приштины. Об этом 27 декабря заявил сербскому государственному агентству Tanjug посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Неспособность ЕС вести переговоры, которые оказались бы плодотворными и имели бы какой-либо результат, является полным крахом брюссельских переговоров», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Вашингтон имеет влияние на руководство непризнанного Косова, но не оказывает давление, видя одностороннюю агрессию в регионе в отношении сербов. Это, по мнению Боцан-Харченко, даёт «зелёный свет» Приштине.

Российский посол также указал на то, что в крае Косово и Метохия местные власти запретили перед Рождеством въезд патриарху Сербскому Порфирию. Боцан-Харченко назвал это недопустимым и заявил, что подобный шаг направлен на запрет сербских и православных церквей в регионе.

Напомним, из-за нападок на сербов в Косове руководители силовых ведомств Сербии сообщили, что вооружённые силы и силы МВД республики находятся боевой готовности. Ранее косовары привели в полную боевую готовность свои подразделения.