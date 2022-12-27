Москва, 27 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. На данный момент авиационные власти Сирии ещё не подтвердили выполнение рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов над своей территорией. Об этом 27 декабря журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«В связи с периодически появляющейся в СМИ информацией о планировании полетов через воздушное пространство Сирии сообщается: в настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за имеющего место вооруженного конфликта. <…> До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций ICAO в части обеспечения мер безопасности <…> не поступало», — говорится в сообщении.

Также в Росавиации уточнили, что Сирия должна предоставить гарантии безопасного пролета самолётов авиакомпаний из РФ над своей территорией, и добавили, что агентство в установленном порядке по дипломатическим каналам направило авиационным сирийским властям соответствующие обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава сирийской службы гражданской авиации Басем Мансур заявил, что российские гражданские лайнеры смогут пролетать через воздушное пространство Сирии. Такое разрешение дали власти Сирийской Арабской Республики.