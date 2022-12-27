Вашингтон, 27 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В США ищут поставщиков международных систем тактических данных полевой артиллерии (IFATDS) для поставок на Украину. Заказ на определения поставщика разместило минобороны США на сайте госзакупок.

USAASC Система управления артиллерией IFATDS

«Командование по контрактации армии США <…> уведомляет о поиске поставщиков в рамках рыночного исследования по выявлению потенциальных заинтересованных поставщиков, доступных промышленных технологий и возможности соответствия требованиям иностранной продажи оружия», — говорится в задании к госзаказу.

Всего планируется поставить ВСУ программное обеспечение и компьютерное оборудование для 18 комплексов IFATDS. Помимо этого, заказчик требует в рамках контракта провести курс обучения по их использованию и обслуживанию. Заявка действует до 9 января 2023 года.

Напомним, ранее в МИД РФ неоднократно заявляли, что любые грузы США и НАТО, следующие с оружием по территории Украины, станут законными целями для ударов России.