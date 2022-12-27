США намерены поставить Украине системы управления артиллерией IFATDS
США ищут поставщиков автоматизированных систем управления артиллерией для Украины
Вашингтон, 27 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В США ищут поставщиков международных систем тактических данных полевой артиллерии (IFATDS) для поставок на Украину. Заказ на определения поставщика разместило минобороны США на сайте госзакупок.
«Командование по контрактации армии США <…> уведомляет о поиске поставщиков в рамках рыночного исследования по выявлению потенциальных заинтересованных поставщиков, доступных промышленных технологий и возможности соответствия требованиям иностранной продажи оружия», — говорится в задании к госзаказу.
Всего планируется поставить ВСУ программное обеспечение и компьютерное оборудование для 18 комплексов IFATDS. Помимо этого, заказчик требует в рамках контракта провести курс обучения по их использованию и обслуживанию. Заявка действует до 9 января 2023 года.
Напомним, ранее в МИД РФ неоднократно заявляли, что любые грузы США и НАТО, следующие с оружием по территории Украины, станут законными целями для ударов России.