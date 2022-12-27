Луганск, 27 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В свой профессиональный праздник — День спасателя — сотрудники МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) в первый раз были удостоены государственных наград от президента России. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ведомства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Впервые в истории ЛНР указом президента Российской Федерации орденом Мужества были награждены наши коллеги — сотрудники 17-й государственной пожарно-спасательной части (Артемовск) Перевальского государственного пожарно-спасательного отряда Андрей Захаров, Алексей Кухтин, Дмитрий Лукашенко», — говорится в сообщении.

Также указывается, что среди вручённых наград: медали «За заслуги» II степени, «За верность долгу», «За спасение жизни», «За отвагу при тушении пожара», и нагрудные знаки «За усердие» ІІ степени от врио главы республики Леонида Пасечника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником — Днём спасателя — главу МЧС Александра Куренкова, в течение многих дет руководившего этим ведомством министра обороны Сергея Шойгу и всех остальных работников этой сферы.