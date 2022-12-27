Косовска-Митровица, Сербия, 27 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Новыми баррикадами сербы в Косовска-Митровице перекрыли одну из дорог, сообщает 27 декабря Kosovo Online. Дорога заблокирована несколькими грузовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Уточняется, что баррикада появились утром 27 декабря в районе Бошнячка Махала возле технической школы. Сербы, проживающие в Косово, требуют, чтобы косовские власти освободили ранее задержанных граждан.

Также сербы потребовали, чтобы с севера Косово вывели косовских силовиков. Когда Приштина выполнит эти условия, баррикады уберут.

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Напомним, ранее сербский президент Александр Вучич обратил внимание на то, что Запад проявляет слишком большую заинтересованность, встав на сторону косовских властей. Он назвал «истеричными» требования Запада к сербам, проживающим на севере Косово, убрать баррикады.