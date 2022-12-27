Красногорск, 27 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Лыжник Сергей Устюгов отреагировал на своё столкновение с Александром Большуновым в полуфинале Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, сообщает «Матч ТВ».

Granada Сергей Устюгов

Сергей Устюгов заявил, что сначала был первый контакт, и он немножко подтолкнул Большунова, чтобы тот пошёл шире, а потом случился второй или третий, когда оба спортсмена упали.

«Я хотел немного жёстче сработать, но это было не умышленно. Я не такой человек», — прокомментировал ситуацию Сергей Устюгов, добавив, что между спортсменами нет никакого конфликта.

Ранее после спринта классическим стилем на этапе в Красногорске Сергей Устюгов не пожал Александру Большунову руку и заявил, что тот наступил ему на лыжи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что больше не выйдет на старт на соревнованиях «Красногорская лыжня» после инцидента с Большуновым.