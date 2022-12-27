Москва, 27 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет предпосылок для ослабления валюты. Об этом 27 декабря заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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В беседе с РБК он отметил, что нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера.

«То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение, оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», ― пояснил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин заявил, что причиной ослабления курса рубля, которое произошло на прошлой неделе, стало снижение цен на нефть.

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Напомним, на 27 декабря 2022 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 68,4487 рубля, что на 22,73 копейки ниже предыдущего показателя. На 28 декабря этот показатель установлен на уровне 69,93 рубля.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что на сегодняшний день российской экономике выгоден более слабый рубль. Крепкий рубль, по его мнению, уже «свою роль сыграл».