Вашингтон, 27 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос признался, что солгал в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Пиноккио

Газета New York Times в декабре опубликовала расследование, в результате которого были обнаружены нестыковки биографии Сантоса. В частности, была обнародована информация о криминальном расследовании в Бразилии, согласно которой, будущий американский конгрессмен признался в совершении кражи чековой книжки у пациента своей матери и был осужден. Однако, приговор не вступил в действие, так как на вызов суда 19-летний Сантос не явился, не нашли его и по адресу места жительства.

Также обманом является информация, указанная на сайте комитета конгресса республиканской партии, об обучении Сантоса в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка. Не был подтвержден и факт работы в банках Citigroup и Goldman Sachs, которые сенатор указал в своем резюме.

«Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — сказал Сантос в интервью изданию New York Post, комментируя ситуацию.

Как писали СМИ, Сантос соврал о своем происхождении во время предвыборной кампании, когда сказал, что его мать, родители которой якобы бежали из Европы от нацистов во время Второй мировой войны, была еврейкой.

«Я никогда не говорил, что я еврей. Я католик», — заявил сенатор, пояснив, — «я отношу себя к еврейской национальности из-за семейных историй о еврейском происхождении по материнской линии».

Несмотря на разоблачение во лжи, Сантос не собирается уходить в отставку, отмечая, что всегда «был очень амбициозным, и всегда хотел большего».

Конгрессмен считает, что лживые данные биографии никак не повлияют на его работу, так как он не является, по его мнению преступником.

«Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош», — приводит слова Сантоса газета New York Post.