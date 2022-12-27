Михаил Мишустин отметил эффективность работы ОПК в условия спецоперации
Москва, 27 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал оценку тому, насколько российская промышленность способна справляться в условиях специальной военной операции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Премьер-министр России Михаил Мишустин
«Сделать предстоит еще немало, наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию», — сказал Мишустин в ходе заседания правительственного координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.
Также премьер-министр отметил, что на данный момент поставки военной техники, вооружения и других видов снабжения налажены.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил о проведении проверки расходования средств, направленных на военные нужды для хода осуществления специальной военной операции.