В Таиланде выросло число жертв крушения корвета
В Таиланде увеличилось число жертв крушения корвета «Сукхотай»
Бангкок, 27 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Число жертв крушения корвета «Сукхотай» увеличилось до 21. Об этом 27 декабря сообщается в сводке ВМС Таиланда.
Корвет Сукхотай. Цитата из видео с канала ЛенТВ24
Согласно обновленным данным, по меньшей мере 21 моряк погиб и ещё восемь числятся пропавшими без вести. Сообщается, что из 105 моряков спастись удалось 76. Идентифицировать удалось личности 20 погибших.
«Устанавливается личность одного офицера», — уточнили в ВМС Таиланда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВМС Таиланда объявили, что в результате крушения корвета «Сукхотай» погибли по меньшей мере 18 моряков. Инцидент произошел 18 декабря, вышла из строя электрическая система корабля.
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