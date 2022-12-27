Бангкок, 27 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Число жертв крушения корвета «Сукхотай» увеличилось до 21. Об этом 27 декабря сообщается в сводке ВМС Таиланда.

Корвет Сукхотай. Цитата из видео с канала ЛенТВ24

Согласно обновленным данным, по меньшей мере 21 моряк погиб и ещё восемь числятся пропавшими без вести. Сообщается, что из 105 моряков спастись удалось 76. Идентифицировать удалось личности 20 погибших.

«Устанавливается личность одного офицера», — уточнили в ВМС Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВМС Таиланда объявили, что в результате крушения корвета «Сукхотай» погибли по меньшей мере 18 моряков. Инцидент произошел 18 декабря, вышла из строя электрическая система корабля.

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