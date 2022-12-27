Брюссель, 27 декабря, 2022, 17:28 — ИА Регнум. На опасный процесс во внутренней политике режима Киева, благодаря которому могут быть допущены политические вмешательства в назначения судей украинского Конституционного суда (КС), обратили внимание в Европейском союзе. Об этом 27 декабря сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что 13 декабря парламент киевского режима одобрил закон о реформе Конституционного суда, который стал причиной обеспокоенности Еврокомиссии.

Также уточняется, что по новому закону консультативная группа из трёх государственных чиновников и трёх независимых экспертов будет отбирать судей в КС простым большинством голосов.

При этом указывается, что такое решение не будет окончательным и это позволит не прошедшим такую оценку кандидатам снова претендовать на место в КС, что, как считают эксперты, позволяет офису главы режима Киева манипулировать составом судей, а также решениями этого суда.

«Венецианская комиссия рекомендовала изменить новый закон и ввести седьмого члена в группу, чтобы дать независимым экспертам право решающего голоса при отборе. Она также рекомендовала сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения, сделав невозможным для кандидатов с отрицательной оценкой стать судьями Конституционного суда. Однако уже на следующий день Зеленский подписал законопроект», — говорится в публикации.

Кроме того, добавляется, что этот шаг исчерпало терпение кураторов Киева из Европы и пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Ана Писонеро заявила, что комиссия ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за этим.

В то же время председатель правления украинского фонда Dejure Foundation Михаил Жернаков рассказал, что международные партнёры из-за «популярности» главы режима Киева не критикуют украинскую сторону так жёстко, как они делали это ранее, однако, по его мнению, «должна быть красная черта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирный банк намерен выделить в качестве помощи Украине 100 млн евро под гарантии Испании.