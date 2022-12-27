Канберра, 27 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Правительство Австралии решительно настроено обеспечить защиту регионов на севере страны и рассматривает возможность создания новой ракетной системы. Об этом 27 декабря сообщает телеканал Sky News.

U.S. Army Пуск ракеты

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Отмечается, что такие идеи появились на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Власти рассматривают австралийскую систему StrikeMaster. Предполагается, что мобильные ракетные пусковые установки будут установлены на бронетранспортёрах Bushmaster и размещены вдоль побережья между Брумом и Кэрнсом. Потенциально ракетная система может сдерживать китайские корабли, избравшие курс через Тиморское и Арафурское моря и Торресов пролив.

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По данным министерства обороны, мобильные подразделения также будут развернуты в соседних островных государствах Тихого океана для оказания помощи в любом возникающем конфликте, передаёт телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре министры обороны США и Австралии Ллойд Остин и Ричард Марлз заявили о готовности противостоять дестабилизирующей активности Китая в военной сфере. Планируется, что сотрудничество будет осуществляться в том числе по расстановке сил и с целью сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.