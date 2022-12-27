Мелитополь, 27 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Мнимая готовность и предложения Украины провести мирные переговоры с Россией являются частью стратегии по затягиванию времени для решения проблем с нехваткой вооружения. Об этом в интервью ТАСС 27 декабря заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«<…> Это стратегия затягивания времени, чтобы перегруппироваться, набраться сил, это, что сейчас Киевом берется за основу», — сказал Рогов.

Также политический деятель напомнил, что снарядный голод в Вооруженных силах Украины начинает приобретать всеобъемлющий масштаб.

По словам Рогова, заявленная готовность Украины к переговорам станет дополнительным поводом для международного давления на Россию со стороны западных государств.

Как передает ИА REGNUM, ранее издание Der Spigel сообщало, что Украина в 2022 году получила от Германии военную помощь суммарно на 2,24 миллиарда евро.