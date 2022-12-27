Алма-Ата, Казахстан, 27 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Алма-Ату 27 декабря начал накрывать сильный смог. Об этом сообщает интернет-портал Zakon. kz.

Foto-Rabe Смог

По данным журналистов, жители бывшей столицы Казахстана активно обсуждают происходящее и публикуют видео, где темный туман опустился на город. Экоактивист Павел Александров в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что происходит «экологическая катастрофа».

«У меня не осталось приличных слов для описания ужаса происходящего. Неприличные слова тоже уже кончаются», — написал Александров.

Он указал на то, что из-за смога стало видно только небольшую часть города.

Стоит отметить, что в метеослужбе «Казгидромет» 26 декабря предупредили о возможном повышенном уровне загрязнении воздуха из-за метеоусловий. По данным специализированного сайта Airkaz, в ряде районов Алма-Аты показатели загрязнения воздуха превышают предельные ограничения, установленные ВОЗ, более чем в десять раз.