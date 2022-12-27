Лондон, 27 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Производители автомобилей на Западе пытаются уйти от поставок запчастей из Китая. В ближайшее десятилетие, скорее всего, произойдет полное изменение логистических цепочек в этой сфере. Такое мнение высказали 27 декабря газете Financial Times представители руководства ряда компаний и эксперты.

Дарья Драй ИА REGNUM Сборка автомобилей

Так, один из топ-менеджеров компании Ford считает, что в настоящее время на Западе происходит «масштабное переосмысление логистической деятельности». Связано это с тем, как отметили эксперты, что экономические связи с Китаем могут нарушиться по ряду причин.

Одной из них, в частности, назвали жесткие действия властей Китая в период пандемии коронавируса. Опыт этого периода показал, что в один момент в стране могут быть закрыты полностью некосторые предприятия и прекращено транспортное сообщение.

Кроме того, отношения Запада с Китаем в принципе трудно назвать предсказуемыми. Если предположить, что по каким-либо причинам вдруг случится разрыв с Китаем, как в случае с Россией, то автопром может серьезно пострадать из-за нарушения поставок запчастей из Поднебесной.