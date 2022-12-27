Донецк, 27 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб при обстреле вооружёнными формированиями киевского террористического режима села Старомлиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов со стороны украинских карателей. В селе Старомлиновка, в результате бомбежки погиб мирный житель 1990 года рождения», — написал он в своём сообщении.

При этом Кулемзин отметил, что информация о пострадавших и о разрушениях в результате обстрела села со стороны ВСУ продолжает уточняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска произвели обстрелы Донецка и Ясиноватой.