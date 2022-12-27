Кишинёв, 27 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Запад, учитывая конфликт на Украине, постарается сохранить антироссийский курс Молдавии, поэтому будет поощрять любые беззакония молдавского президента Майя Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом 27 декабря заявил ТАСС экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Такого карт-бланша не было ни у одной власти в нашей стране, включая правительства, которые формировали при поддержке ЕС и США последние десять лет коалиции проевропейских партий», — сказал Додон.

Он отметил, что антироссийский курс Молдавии привёл к упадку её экономики, поэтому Санду и ПДС не смогут победить на выборах любого уровня. По этой причине действующая власть начала готовиться к «фальсификации» выборов.

«Для этого в избирательное законодательство внесён ряд изменений, включая электронное голосование, отказ от печатания бюллетеней на русском языке и другие поправки, по которым есть замечания у Венецианской комиссии», — сказал экс-президент.

Додон не верит заявлениям, что изменения в избирательном законодательстве вступят в силу только в 2026 году. Он считает, что молдавское руководство нарушит данное обещание, а США и ЕС поддержат это.