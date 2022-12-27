Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Преподнесённые в подарок лидерам стран СНГ, приехавшим в Санкт-Петербург на неформальный саммит, перстни — это новогодние сувениры, сообщил 27 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — заявил Песков.

Напомним, лидерам стран СНГ подарили на саммите перстни с новогодним поздравлением и эмблемой содружества. Саммит прошёл 26–27 декабря в Санкт-Петербурге.