Вашингтон, 27 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий 6 января, а также заявил, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования. Об этом бывший глава Белого дома 26 декабря сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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В посте Трамп отверг недавние выводы специального комитета палаты представителей США, расследующего нападение на Капитолий, пишет Newsweek. Напомним, комиссия рекомендовала министерству юстиции предъявить бывшему президенту обвинения в совершении преступлений, включая подстрекательство к мятежу или содействие ему, а также участие в заговоре с целью обмана Соединённых Штатов.

Комиссия также опубликовала свой 845-страничный отчёт о нападении 6 января, в котором обвинила Трампа в том, что он является ведущей фигурой в «многосоставном заговоре» с целью отмены результатов выборов 2020 года и является «основной причиной» штурма Капитолия.

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Трамп заявил, что его действия 6 января, которые включали в себя призыв к своим сторонникам «сражаться изо всех сил», защищены от судебного преследования, потому что он был президентом в то время.

«До недавнего времени политические жулики и бандиты из Неизбранного комитета 6 января лишь иногда говорили о вашем любимом президенте, обо мне, в связи с протестом против фальсификации выборов. Во-первых, как президент, я обладаю полной неприкосновенностью. Во-вторых, я не сделал ничего плохого», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Напомним, на прошлой неделе специальный комитет палаты представителей США опубликовал доклад по итогам расследования штурма Капитолия. Комитет рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021 года.