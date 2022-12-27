Москва, 27 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова приговорил к пожизненному сроку заключения за организацию двух убийств Московский городской суд. Об этом 27 декабря сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«27 декабря 2022 года Московский городской суд приговорил экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника «Газпром межрегион газ» к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Арашуков-старший также был признан виновным в хищении газа на сумму в размере свыше 4,4 млрд рублей.

Отметим, ранее суд присяжных признал отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием должностного положения и ряде иных преступных деяний